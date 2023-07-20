Министерство коммуникации Ирака объявило о прекращении дел со шведскими компаниями

Иракская комиссия по средствам массовой информации и коммуникациям ранее сообщила о приостановке деятельности на территории страны шведской телекоммуникационной компании Ericsson Telecom

КАИР, 20 июля. /ТАСС/. Министр коммуникации Ирака Хиям Абуд Казем аль-Ясири распорядился в четверг прекратить вести дела со шведскими компаниями на уровне своего ведомства. Об этом сообщил официальный представитель министерства Омар Абд ар-Раззак.

"[Аль-Ясири] распорядился запретить министерству и его подразделениям вести дела со всеми шведскими компаниями", - приводит заявление пресс-секретаря телеканал Asharq.

Ранее иракская комиссия по средствам массовой информации и коммуникациям объявила о приостановке деятельности на территории страны шведской телекоммуникационной компании Ericsson Telecom. Причиной этого шага "является разрешение правительства Швеции на сожжение священного Корана и государственного флага Ирака". Со своей стороны телеканал Al-Hadath, ссылаясь на источники в иракском правительстве, сообщил, что Багдад "привержен своим контрактам" со шведскими компаниями, работающими в Ираке, и "не предпринимает никаких действий против них".

Правительство Ирака также решило выслать посла Швеции в Багдаде и отозвать временного поверенного в делах республики в Стокгольме. В распоряжении, направленном иракским премьером Мухаммедом ас-Судани в МИД страны, отмечается, что правительство требует от шведского посла "покинуть иракскую территорию". Такая мера, указывается в письме ас-Судани, принята "в ответ на неоднократные разрешения шведского правительства сжигать священный Коран, высказывать оскорбления в адрес исламских святынь и на сожжение государственного флага Ирака".