Великобритания выразила сожаление тем, что в ЕС назвали Фолкленды Мальвинскими островами

По словам сотрудника канцелярии премьер-министра королевства Риши Сунака, любые указания на то, что Брюссель мог бы "признать притязания Аргентины на Фолкленды, вызвали бы глубокое беспокойство"

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании выражает сожаление по поводу того, что ЕС использовал топоним Мальвинские острова, которым Аргентина и часть других стран обозначают спорные Фолклендские острова. Об этом заявил в четверг официальный представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

"Фолклендские острова - британские, таков был выбор их жителей. ЕС поступил правильно, пояснив, что его позиция в отношении Фолклендов не изменилась после применения неудачно выбранной и достойной сожаления формулировки", - отметил сотрудник премьерской канцелярии, добавив, что любые указания на то, что Брюссель мог бы "признать притязания Аргентины на Фолкленды, вызвали бы глубокое беспокойство".

На Даунинг-стрит, 10 также подчеркнули, что продолжат отстаивать право жителей островов на самоопределение на всех международных площадках. Лондон "призвал ЕС уважать демократические права Фолклендских островов".

Ранее на этой неделе власти Аргентины сообщили, что впервые добились включения темы спорных Мальвинских (Фолклендских) островов в итоговое заявление участников саммита ЕС и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC). В документе, принятом по итогам прошедшего в Брюсселе саммита, говорится, что Евросоюз "принял к сведению историческую позицию CELAC по вопросу суверенитета Мальвинских/Фолклендских островов". После этого британская сторона обратилась к ЕС с требованием разъяснить позицию сообщества в отношении островов. Внешнеполитическая служба ЕС поспешила указать, что Евросоюз не может выражать какой-либо позиции по Фолклендам, так как "в Совете ЕС не идет каких-либо дискуссий по этому вопросу".

Мальвинские (Фолклендские) острова, расположенные в юго-западной части Атлантического океана, уже 200 лет являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами разгорелась война. Южноамериканская республика потерпела поражение, потеряв за два с половиной месяца боевых действий 649 военнослужащих. Потери британской стороны составили 255 человек.

В марте 2013 года подавляющее большинство жителей архипелага высказалось на референдуме за то, чтобы территория осталась во владении Соединенного Королевства. Аргентина не признала результаты референдума.