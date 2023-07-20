Молдавия отказалась отмечать годовщину начала миротворческой операции в Приднестровье

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией на Днестре от России Александр Андреев заявил о намерении "посетить контингент молдавских миротворцев и поздравить их"

КИШИНЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Представители Молдавии отказались участвовать в праздновании 31-й годовщины начала миротворческой операции на Днестре. Об этом заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией на Днестре от России Александр Андреев.

"К сожалению, молдавская делегация предпочитает не участвовать в общем торжественном мероприятии с представителями Приднестровья и России, как мы это ей предлагали. То же самое было в прошлом году", - сказал Андреев на брифинге после заседания ОКК. Он добавил, что намерен "посетить контингент молдавских миротворцев и поздравить их". Торжественные мероприятия по случаю 31-й годовщины начала миротворческой операции пройдут в Приднестровье 29 июля.

Российские миротворцы введены в зону боевых действий в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Молдавии, подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с голубыми касками Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины. Об эффективности этой операции говорит то, что за 31 год в зоне безопасности конфликта не было ни одной вспышки насилия, не гибли люди.