Госдеп считает, что в Ираке не приняли достаточных мер для защиты посольства Швеции

Вашингтон назвал это неприемлемым, говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Администрация США утверждает, что иракские силы безопасности не приняли достаточных мер для защиты посольства Швеции в Багдаде от вторжения протестующих, Вашингтон считает это неприемлемым. Эта позиция изложена в распространенном в четверг письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

"Соединенные Штаты решительно осуждают нападение на шведское посольство в Багдаде рано утром 20 июля. Свобода мирных собраний является неотъемлемой отличительной чертой демократии, но произошедшее минувшей ночью было актом насилия. Неприемлемо то, что силы безопасности Ирака не предприняли действия для пресечения проникновения протестующих на территорию шведского посольства во второй раз и нанесения ему ущерба", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Мы поддерживаем связь с шведскими партнерами и предложили нашу поддержку, - добавил Миллер. - Дипмиссии в других странах не должны подвергаться насилию. Мы призываем правительство Ирака выполнять свои обязательства по защите всех дипмиссий в стране от вторжения и ущерба, как этого требует международное право".

Как сообщил ранее телеканал Al Arabiya, сотни протестующих в ночь на четверг ворвались в посольство Швеции в Багдаде и устроили поджог в здании дипломатического представительства после того, как полиция Стокгольма разрешила провести новую акцию с сожжением Корана у посольства арабской республики. Силы безопасности Багдада применили водометы для разгона демонстрантов. МИД Ирака осудил действия протестующих. Шведское посольство объявило о приостановке работы до дальнейшего уведомления.