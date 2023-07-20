Участники Молодежного саммита БРИКС призвали реформировать миропорядок

Одним из главных элементов нового мирового порядка должно стать расширение присутствия развивающихся стран в международных органах управления, говорится в итоговой декларации, принятой участниками саммита

ПРЕТОРИЯ, 20 июля. /ТАСС/. Страны - члены БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) должны активнее координировать усилия, чтобы реформировать существующую систему международных организаций для решения глобальных проблем. Об этом говорится в итоговой декларации, принятой в четверг IX Молодежным саммитом БРИКС.

"Учитывая мощь БРИКС как с точки зрения численности населения входящих в группу стран, так и [с точки зрения] экономики, мы призываем к координации усилий по созданию более справедливого мира, - говорится в документе, который зачитала на церемонии закрытия саммита исполнительный председатель Национального агентства по развитию молодежи (НАРМ) ЮАР Асанда Лувака. - Мировая структура международных организаций, включая экономические, должна быть реформирована, чтобы стать более многосторонней и инклюзивной. Существующая модель мира устарела и должна быть заменена на новую, более эффективную и справедливую".

Одним из главных элементов нового мирового порядка должно стать расширение присутствия развивающихся стран в международных органах управления, подчеркивается в декларации. "Развивающиеся страны должны активнее участвовать в принятии решений, касающихся всего мира", - отмечается в ней.

Декларация передана на заседание министров по делам молодежи стран БРИКС и на саммит лидеров государств - членов БРИКС, который состоится в августе в южноафриканском Йоханнесбурге.

Молодежный саммит также принял решение создать Молодежный совет БРИКС. Его устав и принципы деятельности, разработанные в ходе нынешней встречи, направлены на утверждение стран объединения.

Девятый Молодежный саммит БРИКС прошел с 18 по 20 июля в городе Дурбан на юго-востоке ЮАР. В его работе приняли участие 200 делегатов. Российская делегация, которая прибыла в ЮАР при содействии Федерального агентства по делам молодежи РФ, насчитывала 14 человек. Очередной Молодежный саммит БРИКС пройдет в России, которая будет председательствовать в БРИКС в 2024 году.