Британские власти сократили ставку суверенного гранта королевской семьи в два раза

Решение приняли из-за возросших доходов короны от управления активами морских ветроэлектростанций, говорится в заявлении правительства

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании сократило ставку, на основе которой формируется бюджет королевской семьи, с 25% до 12% из-за возросших доходов короны от управления активами морских ветроэлектростанций (ВЭС). Об этом говорится в заявлении правительства, опубликованном в четверг.

"Новая ставка суверенного гранта отражает неожиданное значительное увеличение прибыли компании Crown Estate от проектов [по производству электроэнергии на] морских ВЭС", - отметил министр финансов Великобритании Джереми Хант. При этом в заявлении указано, что фактическая сумма выплаты останется неизменной, однако в течение следующих трех лет Карл III и его семья получат почти на £300 млн меньше, чем если бы ставка осталась на прежнем уровне. Хант подчеркнул, что средств, выделенных на содержание короны, хватит для "достаточного финансирования официальных мероприятий и ухода за имуществом королевской семьи".

Суверенный грант представляет собой фиксированный процент от прибыли подотчетной парламенту компании Crown Estate, которая управляет принадлежащими британской короне землями и недвижимостью. Общая стоимость активов компании оценивается в £7,2 млрд. Механизм суверенного гранта был введен в действие в 2011 году и определялся как 15% от доходов компании, однако в 2018 году доля отчислений увеличилась до 25%. Выплаты в 2021-2022 финансовом году составили £86,3 млн - столько же, сколько и годом ранее.

Общая прибыль Crown Estate в 2022 году увеличилась на 41% и составила £442 млн, в первую очередь за счет развития ветряных электростанций и роста цен на электроэнергию. В январе компания объявила о заключении шести новых договоров аренды морских ветрогенераторов, при этом в Букингемском дворце указали, что прибыль от этих сделок пойдет на "общественное благо", сообщила газета Daily Mail.

Король Карл III и его жена Камилла были помазаны, коронованы и возведены на британский престол 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. После этой процедуры Камилла стала именоваться просто королевой, без приставки "консорт".