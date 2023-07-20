Санду назвала связь главы Гагаузии с партией "Шор" причиной отсутствия на ее инаугурации

Президент Молдавии считает эту партию "преступной группировкой"

КИШИНЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не участвовала в инаугурации главы Гагаузии Евгении Гуцул, так как ее выдвижение поддерживала партия "Шор", которую лидер республики считает "преступной группировкой".

"Я не поехала, потому что не считаю нужным ехать на инаугурацию человека, которого в ходе избирательной кампании поддерживала преступная группировка и который принадлежит к политической партии, признанной Конституционным судом неконституционной", - заявила на брифинге глава государства. Отвечая на вопрос журналиста, станет ли она подписывать указ о назначении Гуцул, Санду пообещала, что "закон будет соблюден в точности".

Как заявил спикер Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов, на инаугурацию Гуцул было приглашено высшее руководство Молдавии - Санду, спикер парламента Игорь Гросу, премьер-министр Дорин Речан, но они официально отказались приехать и отговорили приезжать многих зарубежных дипломатов. Гуцул расценила этот шаг как "неуважение к выбору народа автономии и прямое оскорбление всех жителей региона".

После победы на выборах в Гагаузии представителя оппозиционной партии "Шор" Гуцул, обострился конфликт автономии с Кишиневом. Санду заявила, что голосование прошло с нарушениями, после чего в Центризбирком автономии прошли обыски, заведены уголовные дела о незаконном финансировании избирательной кампании и подкупе избирателей. Действия центральных властей вызвали взрыв возмущения общественности автономии - в Комрате прошел стихийный митинг, а депутаты Народного собрания автономии единогласно поддержали на экстренном заседании решение ЦИК об избрании Гуцул. После чего выборы признала законными Апелляционная палата Комрата.