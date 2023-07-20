20 июля, 15:23

В Азербайджане начались учения по охране энергетической инфраструктуры на Каспии

В них задействовано 1 500 человек

БАКУ, 20 июля. /ТАСС/. Учения по организации охраны и обороны энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря начались в республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

По данным ведомства, в учениях "Волна Хазри", проводимых в соответствии с планом подготовки на 2023 год, принимают участие подразделения военно-морских и военно-воздушных сил, сухопутных войск и береговой охраны. Всего задействовано 1 500 человек, а также корабли, вспомогательные суда, вертолеты, беспилотники и бронированные машины.

"Основной целью учений является отработка совместных действий командиров и штабных офицеров в случае возникновения угрозы в территориальных водах Азербайджана, а также совершенствование знаний и навыков управления подразделениями в бою", - говорится в сообщении. 

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