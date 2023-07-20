Алжир назвал решение властей Израиля по Западной Сахаре нарушением международного права

Оно "подтверждает согласованность политики" Израиля и Марокко, заявили в МИД Алжира

ТАСС, 20 июля. Министерство иностранных дел Алжира назвало признание правительством Израиля суверенитета Марокко над территорией Западной Сахары очевидным нарушением международного права.

"Это решение нарушает международное право и резолюции Совета Безопасности ООН и, несомненно, подтверждает согласованность политики двух оккупантов [Израиля и Марокко], которые глумятся над законным правом палестинского народа на создание своего государства со столицей в Иерусалиме и правом сахарского народа на самоопределение", - говорится в опубликованном в четверг коммюнике алжирского внешнеполитического ведомства. МИД Алжира назвал этот шаг "скандальным сговором, который никоим образом не может ни узаконить оккупацию территории Западной Сахары, ни поставить под сомнение неотъемлемое и незыблемое право сахарского народа на самоопределение".

Письмо королю от премьера Израиля

17 июля стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил Мухаммеду VI письмо, в котором уведомил о решении своей страны "признать суверенитет Марокко над территорией Западной Сахары". Премьер отметил, что позиция его страны "будет отражена во всех соответствующих актах и документах израильского правительства". Он подчеркнул, что принятое решение будет передано "ООН, региональным и международным организациям, членом которых является Израиль, а также всем странам, с которыми Израиль поддерживает дипломатические отношения".

Кроме того, в письме Мухаммеду VI Нетаньяху сообщил, что Израиль в контексте воплощения данного решения положительно рассматривает открытие консульства в городе Дахла (расположен в сахарском регионе на побережье Атлантического океана).

В ответном послании Мухаммед VI выразил Нетаньяху "искреннюю благодарность и огромную признательность" за принятое еврейским государством решение признать суверенитет Марокко над территорией Западной Сахары.

Длительный конфликт

Ситуация в Западной Сахаре много десятилетий остается предметом международного спора. Независимости Западной Сахары добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт ПОЛИСАРИО, который после ухода испанских колонизаторов (в 1975 году) провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику и при поддержке Алжира развернул вооруженную борьбу.

Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда миротворческую миссию. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить спор никак не удается из-за диаметрально противоположных позиций сторон.

Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства. С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно.