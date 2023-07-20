ЕС создал новый санкционный режим против Ирана "за военные поставки России и Сирии"

Он стал третьим механизмом, который Брюссель реализовал против Тегерана

БРЮССЕЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Евросоюз согласовал создание нового санкционного режима против Ирана "за военные поставки России и Сирии". Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД ЕС.

"Главы МИД согласовали создание нового санкционного механизма против Ирана за военные поставки для России и Сирии", - сказал Боррель.

Это уже третий отдельный санкционный механизм, который ЕС создал против Ирана. Первый был направлен против ядерной и ракетной программ Ирана, второй появился в связи с обвинениями в нарушениях прав человека.

Ранее ЕС опубликовал документ о включении в черный список пятерых гражданских и военных чиновников Ирана, связанных с производством беспилотников, которые, по мнению ЕС, Тегеран якобы поставляет Москве.