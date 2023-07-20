ЕС намерен создать спецмеханизм военных поставок Киеву на €5 млрд в год до 2027-го

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил сделать это в рамках Европейского фонда мира

БРЮССЕЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Евросоюз намерен создать специальный механизм военных поставок Киеву на сумму €5 млрд в год до 2027 года в рамках Европейского фонда мира. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Мы предложили создать специальную линию, посвященную военной помощи Украине: €5 млрд в год на ближайшие четыре года. Это в рамках того же инструмента, Европейского фонда мира, но теперь это будет специальная линия", - сказал он.

По словам Борреля, "это цена долгосрочной поддержки Украины". "Это предложение будет детально обсуждаться в конце августа на неформальном заседании Совета ЕС в Испании", - добавил он.

Как ожидается, этот механизм должен дополнить предложенный Еврокомиссией пакет бюджетной помощи Украине в размере €50 млрд, рассчитанный также на четыре года, для наполнения которого Брюссель уже призвал страны ЕС внести в бюджет сообщества дополнительные взносы.

Свои ближайшие программы помощи Украине Еврокомиссия размечает на четыре года: с 2024 по 2027 год, поскольку в 2027 году заканчивается текущий период бюджетного планирования Евросоюза. ЕС осуществляет планирование своего бюджета на семилетки, нынешний период начался в 2021 году.