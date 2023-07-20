В МАГАТЭ заявили об отсутствии мин на Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии провели дополнительные инспекции за последнюю неделю, сообщил глава организации Рафаэль Гросси

ВЕНА, 20 июля. /ТАСС/. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели дополнительные инспекции Запорожской АЭС (ЗАЭС) и не обнаружили признаков наличия взрывчаток, мин или тяжелой военной техники. Об этом сообщил в четверг глава организации Рафаэль Гросси.

"За последнюю неделю эксперты Международного агентства по атомной энергии провели дополнительные инспекции и обходы на Запорожской атомной электростанции, пока тяжелая военная техника, взрывчатки или мины обнаружено не было, но они все еще ждут, когда получат доступ на крыши зданий реакторов", - сказал он.

Он отметил, что в турбинных залах блоков 1, 2 и 4 станции эксперты заметили транспортные грузовики, но "видимых признаков взрывчатых веществ или мин не было".

22 июня президент Украины Владимир Зеленский накануне визита Гросси в РФ обвинил Москву в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. Не предъявив каких-либо доказательств, он оповестил об этом Бразилию, Индию, Китай, США, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Глава украинского МВД Игорь Клименко сообщил, что "на случай возможной утечки радиации на ЗАЭС" на Украине проведут учения, развернуты штабы на случай возможного ЧП. В частности, учения организовали в Днепропетровской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью. Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, комментируя утверждения Зеленского о том, что РФ якобы готовит теракт на Запорожской АЭС, выразил мнение, что заявления украинского лидера могут быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт. 23 июня постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза всемирной организации, заявил, что РФ крайне настораживают участившиеся утверждения Киева о якобы минировании Россией ЗАЭС. Он отметил, что миссия МАГАТЭ, недавно посетившая станцию, могла убедиться в абсурдности подобных заявлений.