Эксперт считает недостаточным для защиты страны увеличение численности Бундесвера

Глава Союза резервистов ФРГ Патрик Зенсбург заявил, что оно должно быть значительно больше 203 тыс.

БЕРЛИН, 20 июля. /ТАСС/. Увеличение численного состава Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) до 203 тыс. военнослужащих к 2031 году недостаточно для защиты страны. Такое мнение выразил в четверг глава Союза резервистов ФРГ Патрик Зенсбург в эфире германского телеканала ARD.

"Мы предполагаем, что их число [военнослужащих] должно быть значительно больше", - сказал Зенсбург. Он подчеркнул, что за последние 30 лет "кадровый состав Бундесвера сокращался, подразделения расформировывали", поэтому "потребуется время, чтобы ситуация изменилась".

В четверг Уполномоченная Бундестага (парламент ФРГ) по вопросам военнослужащих Ева Хёгль в интервью RND выразила сомнение в том, что принятые германскими властями меры позволят увеличить численность военнослужащих до 203 тыс. человек к 2031 году. Она отметила, что для этого необходимо сделать Бундесвер привлекательным для молодежи, реформировать инфраструктуру и увеличить финансирование для обеспечения нужд военнослужащих.

В конце марта Минобороны ФРГ сообщило, что численность кадрового состава Бундесвера сокращается второй год подряд из-за оттока личного состава. В 2022 году ряды германской армии покинули 19,5 тыс. военнослужащих, еще более 4,2 тыс. военных досрочно вышли в отставку. При этом Берлину удалось привлечь на военную службу лишь 18,8 тыс. рекрутов.