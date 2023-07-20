Аргентина намерена закупить у Индии партию вертолетов для вооруженных сил

В пресс-релизе Министерство обороны Индии сообщило, что Буэнос-Айрес проявляет интерес к приобретению ракет BrahMos

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июля. /ТАСС/. Аргентина в четверг подписала с индийской корпорацией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) письмо о сотрудничестве и намерениях закупить для своей армии партию легких и средних вертолетов ее производства.

По сообщению газеты Times of India, документ был подписан во время посещения штаб-квартиры HAL в Бангалоре находящимся с визитом в Индии министром обороны Аргентины Хорхе Тайана. По его словам, подписание "стало новым шагом по пути укрепления сотрудничества Индии и Аргентины".

Во вторник аргентинская делегация во главе с Тайана посетила российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace. Как сообщило в пресс-релизе Министерство обороны Индии, Буэнос-Айрес проявляет интерес к приобретению ракет BrahMos. Кроме этого, по данным СМИ, Аргентина также заинтересована в покупке 16 индийских легких истребителей Tejas.

Ранее в BrahMos Aerospace ТАСС сообщили о том, что предприятие в настоящее время ведет переговоры с шестью странами Латинской Америки, Средней Азии и Ближнего Востока о поставках им сверхзвуковых ракет BrahMos. С одной или двумя из этих стран контракт будет подписан в течение года.

Ракета BrahMos разработана российским НПО машиностроения и индийской Организацией оборонных исследований и разработок. Первый испытательный пуск ракеты состоялся в 2001 году. Ее различные версии стоят на вооружении индийских ВВС, ВМС и сухопутных сил.

Первым контрактом на экспорт ракет BrahMos стала сделка с Филиппинами. Соглашение на сумму $375 млн было подписано в январе 2022 года. Манила получит три батареи ракет BrahMos в течение трех лет.