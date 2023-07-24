НАТО на Дальнем Востоке: смогут ли США создать военный союз против Китая?

Cаммит НАТО в Вильнюсе (11–12 июля) пусть и не вошел в историю судьбоносными решениями, но, возможно, запомнится как веха в конфликте Китая и Запада, особенно в том, что касается риторики. В своем итоговом коммюнике альянс обвинил КНР в "злонамеренных гибридных атаках, кибероперациях и распространении дезинформации", нацеленной на себя, а в ответ получил предостережение от нанесения ущерба "законным интересам Китая" и особенно от движения "на восток в сторону Тихого океана".

Озабоченность Китая понятна. На встрече в Вильнюсе присутствовали лидеры Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии — государств Тихого океана, что укрепило подозрения, будто Вашингтон готовится расширить НАТО на крупнейшую акваторию либо создать в ее пределах отдельный антикитайский союз. Попытки подобного рода действительно предпринимаются американцами со времен холодной войны, однако ощутимых результатов до сих пор не принесли.

Беспокойство на океане

Всего их можно насчитать полдюжины: SEATO, ANZUS, ANZUK, ASPAC, AUKUS, QUAD — международные организации на Тихом океане, созданные когда-либо с участием Великобритании либо США. Их названия почти неизвестны широкой публике. Причина проста: призванные сдерживать Китай, существенных успехов они не добились.

Идея, будто Китайская Народная Республика нуждается в сдерживании, восходит к 1950-м годам, когда после победы коммунистов в гражданской войне Белый дом посчитал их постоянными союзниками СССР и противниками для себя. Одновременно с НАТО (1949) американцы создали еще два блока с похожими названиями — CENTO (1955) и SEATO (1954). От последнего ожидалось, что он будет держать под контролем коммунистическую угрозу на берегах Восточной Азии, то есть нацелится на КНР.

Создававшаяся по примеру НАТО организационная структура SEATO довольно серьезно напоминала прототип: она включала офис генерального секретаря, совет министров и комитет военных советников. Имелась и разница: в отличие от Североатлантического альянса, восточноазиатский объявил зоной своей ответственности нейтральные страны Индокитая, не все из которых просили о защите. Под "зонтиком" оказался и Вьетнам, разделенный на коммунистический север и капиталистический юг.

Вскоре выяснилось что координация в блоке не работает. В отличие от Европы, где разногласий в НАТО почти не случалось, страны Тихоокеанского региона ссорились. Америка не находила общего языка даже с державами — колонизаторами Азии Францией и Великобританией, тоже вступившими в SEATO, но имевшими другие интересы на Востоке. В середине 1960-х США решились вмешаться в гражданскую войну в Лаосе, но убедить англичан и французов последовать за собой не сумели. Блок SEATO забуксовал.

Гром грянул для него в 1964 году. США ввели войска во Вьетнам, но сделали это фактически одни. SEATO предоставил лишь внешнее обеспечение, позволив американцам действовать от своего имени. Если бы война завершилась в пользу Америки, этого было бы достаточно. Но США проиграли, подорвав престиж SEATO, и в 1975 году первый в истории восточный альянс, созданный под покровительством Запада, по желанию входивших в него сторон прекратил свое существование.

Англосаксы ссорятся

За годы вьетнамской войны выяснилось, что США добились большей помощи от много меньшего тихоокеанского союза, получившего название ANZUS, чем от SEATO. Созданный в 1951 году, он включил, наряду с американцами, австралийцев и новозеландцев. Это было соглашение о коллективной обороне: нападение на любую из трех стран признавалось опасностью и для всех остальных.

Англосаксонские страны держались друг за друга в джунглях Индокитая и вывели войска фактически одновременно — в 1972–1973 годах, а гуманитарный персонал — также вместе в 1975 году. Но в 1980-е они рассорились по вопросу о ядерных технологиях. В 1986 Новая Зеландия объявила свои воды свободными от атомного оружия, не сделав исключения для ядерных подводных лодок США. В Америке посчитали это нарушением договоренностей и пригрозили строптивым лишить их защиты, но на фоне завершения холодной войны Новая Зеландия не чувствовала себя в опасности. Страна приостановила членство в ANZUS, сведя тот к двустороннему соглашению Австралии и США, из-за чего название блока постепенно исчезло из международных новостей.

XXI век Тихий океан встретил без военных блоков. Но положение быстро стало меняться — по мере того, как рост экономики Китая (с шестого места в 2000 году до второго уже в 2010-м) начал вызывать ревность и подозрения у США. В 2007 году американцы обратились за поддержкой к историческим оппонентам КНР — Японии и Индии. C их участием и Австралии был образован Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD). Статус этой организации далек от военного соглашения. Тем не менее под ее эгидой стали проводить учения, масштаб которых соответствует только противнику такого размера, как КНР.

В 2010-е концентрация вооруженных сил на Тихом океане продолжилась. Австралия впервые в истории разместила на своей территории американские базы, а Новая Зеландия спустя 25 лет возвратилась в ANZUS. Военное соглашение было заключено между японцами и австралийцами. А в 2016 году, победив на выборах в США, Дональд Трамп сделал давление на Китай приоритетом своей политики. Начиная с этого времени угроза военного противостояния на Тихом океане приобрела реальные очертания.

Приключения азиатского НАТО

Ища способы оказать давление на Китай, США пробуют свести вместе главные страны Дальнего Востока, но сталкиваются с проблемами, известными еще со времен SEATO. Государства региона не исчерпали потенциал местного национализма. Это значит, что враждебность, которую они могут испытывать друг к другу, регулярно перевешивает и страх перед Китаем, и давление Белого дома.

Особенные трудности американцы испытывают с Японией и Южной Кореей, каждая из которых по отдельности выступает близким союзником США. Но эта дружба отступает перед мрачными воспоминаниями о колониальной оккупации Корейского полуострова японцами с 1910 по 1945 год и взаимными территориальными претензиями. Сформировать альянс с участием обоих государств трудно, хотя Вашингтон прилагает серьезные усилия для их сближения.

Продуктивным в этом отношении оказался 2023 год. Избранный голосами ультраправых южнокорейский президент Юн Сок Ёль поступил вразрез с интересами националистов, простив долг Японии: от ее компаний больше не требуют компенсаций за трудовую мобилизацию корейцев во время Второй мировой войны. В ответ Токио отказался от экономических антикорейских санкций, введенных в 2019 году. Поэтому совместное присутствие Юн Сок Ёля и его японского коллеги Фумио Кисиды в Вильнюсе — не простое стечение обстоятельств.

Смогут ли они заявить о единой антикитайской позиции? Остается место для сомнений. Общественное мнение обеих стран, десятилетиями настроенное на взаимные претензии, нуждается в смене поколений, прежде чем общее членство в потенциальном азиатском НАТО могло бы действительно стать реальностью.

Совместить несовместимое

Положение дел с другими возможными участниками блока не менее осложнено. Вопреки позиции Госдепа США, представляющего Китай в роли регионального агрессора, территориальные споры — повседневная практика международных отношений в Восточной Азии. В одном только Южно-Китайском море на акваторию к северу от Калимантана претендуют Бруней, Китай, Малайзия и Филиппины, на острова в море — Китай, Малайзия, Филиппины, Вьетнам, а на прибрежный регион Сабах, принадлежащий Малайзии, — Филиппины и Индонезия, но без КНР. В отсутствие возможности уладить подобные споры быстро сформировать региональный альянс, подобный НАТО, невозможно, а слишком длительное ожидание не в интересах США, ведь рост ВВП Китая по-прежнему опережает американский, а значит, КНР сохраняет надежду стать в будущем первой экономикой планеты.

Время не обязательно работает на Америку и в ином отношении, что заметно на примере Южной Кореи. Избрание ультраправого Юн Сок Ёля в 2022 году проложило дорогу к разрядке отношений с Японией, но из памяти не изгладился его предшественник, леволиберальный Мун Чжэ Ин, при котором, наоборот, от Токио потребовали компенсаций. Новые выборы могут принести реванш левым — тем более что решение Юна уступить японцам, согласно опросам, осудили 60% его соотечественников, а смена правых и левых у власти — обычное явление для Сеула.

Принимая в расчет мозаику противоречий в Азии, США десятилетиями отдавали предпочтение двусторонним договоренностям со странами региона, но для сдерживания Китая подобных мер явно не хватило бы. Об этом в 2022 году заявил сенатор от Небраски Бен Сасс: "Давайте создадим НАТО на Тихом океане. Нам нужны союзники, чтобы повести наступление на Компартию Китая, а союзникам нужны мы, американское лидерство". Администрация Байдена подталкивает международные отношения в этом направлении, но до серьезных успехов ей еще может быть далеко.

Игорь Гашков