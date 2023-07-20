Чехия и Польша заявили об ожидании от ЕС помощи в ситуации с украинскими беженцами

Чешский премьер-министр Петр Фиала считает необходимым "совместными усилиями добиться того, чтобы солидарность, о которой часто говорят в Европе, касалась бы" Прагу и Варшаву

ВАРШАВА, 20 июля. /ТАСС/. Чехия и Польша ожидают от европейских стран и руководящих органов Евросоюза помощи в решении ситуации с находящимися на их территории беженцами с Украины. Об этом заявил чешский премьер-министр Петр Фиала по итогам консультаций правительств Чехии и Польши, состоявшихся в четверг в Катовице.

"Чехия и Польша - страны, которые в пересчете на количество населения приняли наибольшее число людей, спешно покинувших Украину, чтобы сохранить свои жизни. Мы должны совместными усилиями добиться того, чтобы солидарность, о которой часто говорят в Европе, касалась бы и нас. [Нужно,] чтобы мы убедили другие европейские страны и [руководящие] органы Евросоюза в том, что они должны больше внимания уделять нашей ситуации и оказывать нам большую помощь, чем до сих пор", - сказал Фиала, выступление которого транслировали местные сетевые телеканалы.

Положение на Украине обсуждалось, по его словам, среди основных тем на межправительственных консультациях. Также Фиала высказался за скорейшую реализацию альтернативных проектов поставки украинского зерна в развивающиеся страны после выхода РФ из зерновой сделки. Среди других затронутых вопросов чешский премьер упомянул повышение европейскими странами расходов на оборону. Так, по его словам, Чехия, тратившая несколько лет назад на эти цели 1% ВВП, с 2024 года будет выделять на оборону 2% ВВП. "Мы говорили об энергетике, конкретных проектах, строительстве газопровода Stork II (он должен объединить газотранспортные системы Польши и Чехии - прим. ТАСС), который может содействовать диверсификации источников получения газа в Чехии. Для нас это стратегический проект", - подчеркнул Фиала.

Правительства, по его словам, сосредоточились также на обсуждении совместных проектов в ядерной энергетике. Стороны высказались за сотрудничество в строительстве новых энергоблоков и малых модульных реакторов. Речь шла также о взаимодействии в развитии транспортной инфраструктуры. К 2028 году Чехию и Польшу должна соединить скоростная автотрасса.

Чешско-польские межправительственные консультации, как сказал Фиала, прошли уже в восьмой раз. Предыдущие консультации состоялись 3 июня 2022 года в Праге.