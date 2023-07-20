В МИД Польши назвали заявление Шмыгаля о популизме Варшавы недипломатичным и неразумным

Заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский признал, что в отношениях двух стран есть темы, по которым между сторонами нет согласия

БРЮССЕЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Польские власти считают заявление украинского премьера Дениса Шмыгаля о том, что инициатива Варшавы по продлению запрета на импорт украинского зерна является популистским шагом, недипломатичным и неразумным. Об этом заявил в четверг журналистам заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский по итогам заседания глав МИД ЕС.

"Я считаю, что это недипломатичное заявление, недостаточно разумное заявление", - сказал он. Представитель МИД Польши признал, что в отношениях Варшавы и Киева есть темы, по которым между сторонами нет согласия. "Мы не стесняемся открыто об этом говорить", - отметил замминистра.

"Думаю, политикой нужно заниматься не путем агрессивных записей в Twitter, а через анализ того, что Польша по-настоящему сделала для Украины", - заключил дипломат.

Как напомнил Яблоньский, Польша много помогает Украине, предоставляет огромную поддержку. "Вместе с тем, все, что мы делаем для Украины или других союзников, мы всегда делаем исходя из наших национальных интересов. Мы всегда руководствуемся этим", - указал он.

В четверг украинский премьер написал в Twitter, что инициатива Варшавы по продлению запрета на импорт украинского зерна является недружественным шагом по отношению к Киеву. Шмыгаль оценил запрет как популистский шаг, который серьезно повлияет на глобальную продовольственную безопасность и экономику Украины.

Ранее с подобной критикой и призывами выступила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Она призвала ЕС предусмотреть "компенсационный механизм для украинских аграриев, которые продолжают работать в полях, несмотря на риск для жизни".

Затоваривание еврорынка

Еврокомиссия была вынуждена согласиться на введение запрета со 2 мая по 15 сентября на импорт украинского зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, поскольку все их хранилища были к этому моменту заполнены, а цены на зерновые продукты на их рынках обвалились из-за потока зерна по линиям солидарности. Сейчас через эти страны разрешен только транзит зерна в другие страны ЕС или на внешние рынки. ЕК изначально была категорически против введения импортных запретов на украинское зерно и пыталась решить проблему выделением целевой помощи восточноевропейским аграриям в примерно €200 млн, однако это не дало результата.

19 июля эти пять стран согласовали общую декларацию о продлении после 15 сентября запрета на ввоз зерна с Украины с сохранением транзита. Как сообщил министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус, на встречу были приглашены главы соответствующих ведомств Украины и Молдавии. По словам Телуса, введенные ранее Еврокомиссией ограничения для четырех видов зерна с Украины принесли хороший эффект, что стало аргументом, чтобы продлить запрет как минимум до конца года.