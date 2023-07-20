Главы МИД Белоруссии и Никарагуа подписали соглашение о взаимной отмене виз

В ходе визита белорусской делегации в Никарагуа также подписали межправительственное соглашение о создании совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

МИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел Белоруссии и Никарагуа Сергей Алейник и Денис Монкада Колиндрес подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Белорусской делегацией по итогам визита в Никарагуа подписан внушительный пакет двусторонних соглашений и контрактов. По итогам переговоров министрами иностранных дел подписано межправительственное соглашение о взаимной отмене виз", - сказал он.

В настоящее время в рамках заключенных ранее соглашений граждане Никарагуа могут находиться на белорусской территории без виз до 30 суток, белорусы в латиноамериканской республике - не более 90 дней.

Также в ходе визита белорусской делегации в Никарагуа подписано межправительственное соглашение о создании совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, утвержден план сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

"Генеральным директором ОАО "МТЗ" подписан рамочный контракт на поставку продукции белорусского завода в Никарагуа на двухлетний период. Представитель ОАО "МАЗ" с мэрией Манагуа также заключили контракт на поставку белорусских машин. Достигнута договоренность о поставках 236 единиц техники ОАО "Амкодор" для строительной отрасли и коммунального хозяйства Никарагуа. Большим театром Беларуси, Национальным театром им. Рубена Дарио и никарагуанским культурным фондом "Инканто" подписан меморандум о сотрудничестве", - добавил Глаз.