Конгрессмен: мировое сообщество начинает смотреть на США как на младшего партнера КНР

Карлос Хименес подверг критике позицию нынешней американской администрации во главе с демократом Джо Байденом, добивающейся на текущем этапе активизации двустороннего диалога с китайским правительством

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Международное сообщество начинает смотреть на Соединенные Штаты как на младшего партнера Китая. Такое мнение выразил в четверг член Палаты представителей Конгресса США Карлос Хименес (республиканец от штата Флорида).

Выступая на слушаниях, он подверг критике позицию нынешней американской администрации во главе с демократом Джо Байденом, добивающейся на текущем этапе активизации двустороннего диалога с китайским правительством. "Когда именно в последний раз КНР инициировала запрос на встречу с каким бы то ни было должностным лицом США высокого ранга?" - поинтересовался законодатель у участвовавшего в слушаниях помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка. Дипломат в ответ заявил, что Пекин принял предложение американской стороны об организации в обозримой перспективе визита в Вашингтон министра иностранных дел КНР Цинь Гана. "Я задаю вопросы не об этом. <...> Мы [США] продолжаем просить об организации всех этих встреч высокого уровня с должностными лицами высокого ранга в Китае. Мы продолжаем делать это: "Пожалуйста, повстречайтесь с нами, пожалуйста, позвольте нам приехать [с визитом в Китай]. Неужели вам не кажется, что на это в мире могут смотреть как на признак слабости, свидетельствующий о том, что мы [США] являемся младшим партнером [Китая]?" - сказал Хименес Критенбринку.

Помощник госсекретаря не согласился с точкой зрения, изложенной конгрессменом. "При всем уважении, сэр, я полностью [с этим] не согласен", - заявил Критенбринк. "Вы не согласны? Ничего", - ответил Хименес.

Ранее администрация США неоднократно сигнализировала о том, что хотела бы организовать вскоре визиты в Китай американских чиновников высокого ранга. Часть таких поездок, в том числе госсекретаря США Энтони Блинкена и министра финансов Джанет Йеллен, уже состоялась в последние недели. Кроме того, Белый дом отмечал и желание Байдена провести новую беседу по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином. Однако, как передало в конце марта из Вашингтона информационное агентство Reuters, Пекин не демонстрирует заинтересованности в организации разговора двух лидеров. Кроме того, по свидетельству Reuters, состоявшаяся в феврале в Мюнхене личная встреча Блинкена и главы канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая (КПК) по иностранным делам, члена Политбюро ЦК КПК Ван И не привела к ослаблению напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина. Согласно изложенным в публикации сведениям, Пекин отказывался взять на себя обязательство по организации встречи Ван И и Блинкена на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Дело тогда кончилось тем, что Критенбринк был вынужден в буквальном смысле слова лично ловить Ван И на конференции, чтобы узнать у него, состоится ли встреча, передавал Reuters.