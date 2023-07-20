20 июля, 17:09

Стратегические бомбардировщики США провели учения над Эстонией

По данным Минобороны Эстонии, учения улучшают взаимодействие союзников по реагированию на потенциальные кризисы по миру

ВИЛЬНЮС, 20 июля. /ТАСС/. Стратегические бомбардировщики США Boeing B-52H Stratofortress в среду осуществили полет над Эстонией в рамках совместных учений с союзниками. Об этом в четверг сообщил Минобороны Эстонии.

"Стратегические бомбардировщики США Boeing B-52H Stratofortress совершили полет над Эстонией в рамках учений <...>, их сопровождали британские, французские и румынские самолеты", - говорится в пресс-релизе ведомства, при этом количество бомбардировщиков указано не было.

Как отмечает Минобороны, США регулярно проводят подобные учения, они улучшают взаимодействие союзников по реагированию на потенциальные кризисы по всему миру. 

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