Стратегические бомбардировщики США провели учения над Эстонией

По данным Минобороны Эстонии, учения улучшают взаимодействие союзников по реагированию на потенциальные кризисы по миру

ВИЛЬНЮС, 20 июля. /ТАСС/. Стратегические бомбардировщики США Boeing B-52H Stratofortress в среду осуществили полет над Эстонией в рамках совместных учений с союзниками. Об этом в четверг сообщил Минобороны Эстонии.

"Стратегические бомбардировщики США Boeing B-52H Stratofortress совершили полет над Эстонией в рамках учений <...>, их сопровождали британские, французские и румынские самолеты", - говорится в пресс-релизе ведомства, при этом количество бомбардировщиков указано не было.

Как отмечает Минобороны, США регулярно проводят подобные учения, они улучшают взаимодействие союзников по реагированию на потенциальные кризисы по всему миру.