20 июля, 17:14
Военная операция на Украине

США выразили озабоченность обстановкой в Черном море

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон заявила, что ее страна намерена сделать все возможное для поддержки Киева

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Власти США глубоко озабочены оперативной обстановкой в акватории Черного моря и намерены сделать все возможное для поддержки Киева. С таким заявлением выступила в четверг первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

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"Мы глубоко озабочены тем, что наблюдаем сейчас в Черном море. Мы видим, что уже три дня подряд Россия наносит удары с применением ракет и беспилотников по портовым городам на Черном море", - отметила она на брифинге на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился из Вашингтона в Филадельфию (штат Пенсильвания). По версии Далтон, "по сути, это попытка возобновить блокаду черноморских портов Украины".

США глубоко озабочены заявлениями России относительно судов, которые будут направляться в порты Украины.

"Мы продолжим делать все возможное, чтобы поддержать Украину", - добавила представитель Белого дома. 

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