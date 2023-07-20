В ООН прокомментировали заявления о небезопасных зонах в Черном море

По словам представителя генерального секретаря организации Стефана Дюжаррика, это усложняет возобновление движения судов

ООН, 20 июля. /ТАСС/. Заявления Украины и России о небезопасных зонах в Черном море затрудняют усилия по восстановлению грузовых перевозок. Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Все это отдаляет нас от наших усилий по восстановлению коридоров и получения всего того, что нам необходимо, а именно украинские и российские продукты и удобрения", - ответил он на соответствующий вопрос.

Дюжаррик добавил, что для возвращения к зерновой сделке "нужно убедиться в отсутствии эскалации как на словах, так и на деле".

Минобороны РФ ранее объявило, что в связи с прекращением зерновой сделки сворачивается гуманитарный коридор в Черном море, с 00:00 мск 20 июля все суда, следующие в порты Украины, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. В свою очередь Минобороны Украины заявило, что с 00:00 мск 21 июля все суда, следующие в Черном море в порты РФ, могут рассматриваться как перевозящие военные грузы, а также объявило судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керченского пролива опасным и запретило его с 05:00 мск 20 июля.