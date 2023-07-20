Во Франции рассказали о праве избегающих участия в СВО россиян просить убежища

Вместе с тем Национальный суд по праву на убежище указал, что лица, обращающиеся за статусом беженца, "должны предоставить все документы, которые доказывают обязательность для них военной службы в рамках мобилизации или призыва"

ПАРИЖ, 20 июля. /ТАСС/. Россияне, которые отказываются от участия в конфликте на Украине, имеют право просить убежище во Франции. Соответствующее решение, принятое Национальным судом по праву на убежище (CNDA), опубликовано в четверг на сайте этой инстанции.

Суд постановил, что россияне, которые "скрылись от мобилизации" для участия в конфликте на Украине, "а также мобилизованные, которые дезертировали, могут получить статус беженца".

Вместе с тем суд указал, что лица, обращающиеся за статусом беженца, "должны предоставить все документы, которые доказывают обязательность для них военной службы в рамках мобилизации или призыва". При этом сам по себе факт нахождения в резерве "не является достаточным основанием", указывается в решении.

Отказ в убежище

В то же время ранее CNDA принял решение отказать в предоставлении убежища гражданину России, который покинул РФ в 2019 году "по семейным и религиозным обстоятельствам".

Молодой человек просил предоставить ему статус беженца в связи с тем, что он получал повестки для прохождения военной службы в российских вооруженных силах.

"В данном случае суд постановил, что предоставленные документы не подтверждают мобилизацию заявителя", - отмечается в судебном решении. Также суд указал, что данный россиянин был освобожден от военной службы еще в 2013 году.

Осенью 2022 года в УК РФ были внесены изменения, согласно которым за дезертирство в период мобилизации или военного времени устанавливается наказание до 15 лет лишения свободы.

Помимо этого, за уклонение военнослужащего от обязанностей путем симуляции болезни, членовредительства, подлога документов или иного обмана в условиях мобилизации устанавливается наказание от пяти до десяти лет лишения свободы. Также с учетом условий мобилизации или военного положения ужесточается наказание за нарушение правил несения боевого дежурства, пограничной службы, уставных правил караульной службы, а также внутренней службы и патрулирования в гарнизоне.