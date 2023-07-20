Посла Киргизии вызвали в МИД Украины

Идрису Кадыркулову заявили о необходимости соблюдать санкции против РФ

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Посол Киргизии на Украине Идрис Кадыркулов был вызван в украинский МИД с требованием соблюдать введенные против России санкции. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Украины.

"20 июля в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Кыргызской Республики на Украине Идрис Кадыркулов, - сказано в сообщении. - Внимание дипломата было обращено на то, что Кыргызская Республика как член мирового сообщества должна ответственно относиться к соблюдению международной санкционной политики против России".

20 июля в киргизском Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) заявили, что власти и государственные компании республики не нарушали введенных США и другими западными странами санкций в отношении России. Сообщение ГКНБ было опубликовано в связи с появившимися в СМИ США сообщениями о возможном введении экономических мер в отношении Киргизии "с целью прекращения поставок подсанкционных товаров" в РФ.

Позднее в тот же день санкции в отношении России были расширены. В черные списки включены, в частности, "импортеры, разработчики и поставщики технологий", включая 11 российских компаний и три киргизских предприятия.