20 июля, 17:27

Представители США и Британии обсудили совместную санкционную политику

Стороны обязались "продолжить усиливать координацию по санкционным режимам ООН и других стран", в том числе по Ирану, Мьянме и Судану

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Представители Соединенных Штатов и Великобритании обсудили совместную санкционную политику и взаимодействие с другими странами. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Госдепартамента.

"Помимо двусторонней координации, стороны обсудили расширение совместных с партнерами усилий для демонстрации коллективного лидерства в целенаправленном, законном и эффективном использовании санкций для устранения угроз миру и международной безопасности", - говорится в заявлении. Отмечается, что Госдепартамент принял "высокопоставленную правительственную делегацию из Соединенного Королевства".

Вашингтон и Лондон обязались "продолжить усиливать координацию по санкционным режимам ООН и других стран", в том числе по Ирану, Мьянме и Судану. В заявлении Госдепартамент также упомянул санкции в отношении России. 

Теги:
СуданСШАИранВеликобританияРоссияМьянма
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