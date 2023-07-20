В Лондоне утверждают, что британский дипломат сам запросил встречу в МИД РФ

Представитель МИД Великобритании заявил, что Том Додд не был вызван в российское внешнеполитическое ведомство

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Представитель МИД Великобритании утверждает, что временный поверенный в делах Соединенного Королевства в Москве Том Додд не был вызван в четверг в МИД РФ, а встреча на Смоленской площади прошла по запросу британской стороны.

"Это была запланированная встреча, проведенная по нашему запросу как часть стандартной дипломатической практики", - приводит слова представителя Форин оффиса телеканал Sky News.

Ранее МИД РФ сообщил, что вызванному в ведомство Додду Москва объявила о введении уведомительного порядка передвижения сотрудников британских дипмиссий по территории РФ. Как пояснили в министерстве, теперь аккредитованному персоналу посольства Великобритании в Москве (за исключением посла, советника-посланника и заведующего консульским отделом) и генерального консульства в Екатеринбурге (за исключением генерального консула) необходимо направлять как минимум за пять рабочих дней уведомления о поездках за пределы 120-километровой зоны свободного передвижения.

В Форин оффисе отметили, что изучают то, какое влияние на работу посольства окажут введенные Москвой ограничения, передает Sky News.