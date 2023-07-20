Ирак попросил ОИС провести экстренное заседание в связи с осквернением Корана в Швеции

Глава МИД республики Фуад Хусейн поручил направить в Лигу арабских государств "документ о развитии инцидента" с сожжением священной книги мусульман

КАИР, 20 июля. /ТАСС/. Ирак обратился к Организации исламского сотрудничества (ОИС), штаб-квартира которой находится в Джидде, с просьбой провести экстренное заседание в связи с актом осквернения Корана в Стокгольме. Об этом сообщил в четверг официальный представитель иракского МИД Ахмед ас-Сахаф.

"Министр иностранных дел направил обращение к постоянному представителю Ирака в Джидде с поручением возобновить прошение Ирака о проведении экстренного заседания Организации исламского сотрудничества для обсуждения неоднократного осквернения Корана", - приводит телеканал Alsumaria заявление пресс-секретаря. Кроме того, ас-Сахаф сообщил, что глава МИД Ирака Фуад Хусейн поручил направить в Лигу арабских государств "документ о развитии инцидента" с сожжением священной книги мусульман.

"Меры правительства в отношении акта сожжения Корана соответствуют принципам уважения монотеистических религий", - заявил пресс-секретарь, отметив, что "дипломатические процедуры по срочному отзыву [иракского] посольства из Стокгольма и отзыву шведского посла из Багдада уже начались".

Ранее в четверг правительство Ирака решило выслать посла Швеции в Багдаде и отозвать временного поверенного в делах республики в Стокгольме. В распоряжении, направленном иракским премьер-министром Мухаммедом ас-Судани в МИД страны, отмечается, что правительство требует от шведского посла "покинуть иракскую территорию". Такая мера, указывается в письме ас-Судани, принята "в ответ на неоднократные разрешения шведского правительства сжигать священный Коран, высказывать оскорбления в адрес исламских святынь" и сжигать государственный флаг Ирака.