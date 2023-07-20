США попросили КНДР вернуть задержанного американского военнослужащего

Речь идет о Трэвисе Кинге, который без разрешения командования пересек межкорейскую границу со стороны Республики Корея

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты направили Пхеньяну сообщение с просьбой вернуть рядового Трэвиса Кинга - американского военнослужащего, который без разрешения командования пересек межкорейскую границу со стороны Республики Корея и оказался в КНДР. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Мы передали КНДР сообщения, что рядовой Кинг пересек границу самовольно. И мы хотим, чтобы он был возвращен", - сказал Миллер.

Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что Вашингтон также запросил у Пхеньяна информацию о состоянии здоровья Кинга.

18 июля Министерство обороны США подтвердило, что американский военнослужащий самовольно пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея и был взят под стражу в КНДР. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, военного должны были доставить из Южной Кореи в США для дисциплинарного взыскания.