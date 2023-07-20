Удары возмездия, шквал санкций и миллиарды на оружие для Киева. События вокруг Украины

Вооруженные силы России минувшей ночью вновь нанесли удары возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичевска (украинское название - Черноморск) в Одесской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ЕС, США, Канада и Австралия ввели новые санкции против десятков российских ведомств, компаний, банков и физических лиц. В черные списки попали чиновники, бизнесмены, деятели культуры.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил выделить €20 млрд для поставок вооружений Киеву в ближайшие четыре года.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские удары возмездия, нанесенные после украинской атаки на Крымский мост, достигли цели, все назначенные объекты поражены, отметил Конашенков.

По его словам, также были уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ в районе Николаева.

Российские войска на донецком направлении за сутки успешно отразили 16 атак ВСУ, сообщил Конашенков. С учетом боев на запорожском, краснолиманском, купянском, херсонском и южнодонецком направлениях потери ВСУ составили около 600 человек. Уничтожены шесть танков, другая бронетехника и различные артиллерийские вооружения противника.

Удары по Крыму

Украинский беспилотник утром в четверг атаковал поселок Раздольное в северо-западной части Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов. В результате погибла 14-летняя девочка, повреждения получили несколько зданий, в том числе дом культуры и магазины.

Днем, по сообщению Аксенова, в центральной части полуострова средствами ПВО сбит еще один украинский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет.

Проверки на ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели дополнительные инспекции Запорожской АЭС и не обнаружили признаков наличия взрывчатки, мин или тяжелой военной техники, сообщил глава организации Рафаэль Гросси. По его словам, в турбинных залах блоков 1, 2 и 4 станции эксперты заметили транспортные грузовики, но "видимых признаков взрывчатых веществ или мин не было".

Гросси добавил, что представители МАГАТЭ "все еще ждут, когда получат доступ на крыши зданий реакторов".

Зерновая сделка

Министерство обороны Украины после выхода России из зерновой сделки заявило, что с 00:00 мск 21 июля все суда, следующие в Черном море в порты РФ, "могут рассматриваться как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками". Оно также объявило судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керченского пролива опасным и запретило его с 05:00 мск 20 июля.

Евросоюз после разрыва зерновой сделки будет вынужден нарастить ввоз зерна с Украины по суше, несмотря на призыв пяти сопредельных стран ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна на их рынки, заявил Боррель.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал предложения по продлению запрета на импорт украинского зерна в страны ЕС "недружественным и популистским шагом" и призвал Еврокомиссию обеспечить беспрепятственный экспорт всей украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС.

По утверждению главы МИД ФРГ Анналены Бербок, 32 млн тонн зерна "застряли на Украине".

Санкции

Совет ЕС продлил на шесть месяцев - до конца января 2024 года - действие всех экономических санкций против России. Также ЕС обновил черный список, включив в него 5 юридических и 12 физических лиц, в том числе вице-мэра Москвы Наталью Сергунину и начальника ГУ МВД России по Москве Олега Баранова.

Новый обширный пакет санкций, затронувший предприятия и организации оборонно-промышленного сектора, науку и добывающую отрасль, приняли власти США. В черный список внесены банк "Тинькофф", Локо-банк, Петербургский социальный коммерческий банк, банк "Солидарность" и банк "Юнистрим". Под персональные санкции подпали, в частности, первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, гендиректор алмазодобывающей компании "Алроса" Павел Маринычев, заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев и бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин.

Власти Канады ввели санкции против платежной системы "Мир" и банка "Тинькофф", а также против операторов "Мегафон", МТС, "Теле2" и "Билайн". Под ограничения подпали Министерство культуры РФ и Министерство науки и высшего образования РФ вместе с их руководителями Ольгой Любимовым и Валерием Фальковым. Всего санкционные списки пополнили 39 физических лиц, в их числе генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, руководитель Русского музея Алла Манилова, режиссер Никита Михалков, актеры Иван Охлобыстин, Дмитрий Харатьян и Мария Шукшина, продюсер Иосиф Пригожин, исполнители Филипп Киркоров, Тимати, Shaman, Валерия, Ольга Кормухина и Юлия Чичерина.

Правительство Австралии ввело новые санкции в отношении 35 российских предприятий оборонного, технологического и энергетического секторов и 10 граждан России и Белоруссии. Финансовые ограничения введены в отношении первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака, а также гендиректора концерна "Калашников" Владимира Лепина и гендиректора холдинга "Вертолеты России" Николая Колесова.

Власти Великобритании исключили из санкционных списков бизнесмена Олега Тинькова.

Оружие

ВСУ начали использовать в бою поставленные США кассетные боеприпасы, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников. По их данным, кассетные снаряды применяются на юго-восточном участке фронта в попытке прорвать хорошо укрепленные российские позиции. Ожидается, что ВСУ также будут использовать этот вид боеприпасов в направлении Артемовска.

США на этой неделе могут объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $400 млн, в него войдут дополнительные ракеты для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, систем противовоздушной обороны Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников. Согласно их данным, в пакет будут включены прочие артиллерийские снаряды, а также противотанковые и бронебойные вооружения, в том числе ракетные комплексы Javelin и противотанковые ракетные комплексы TOW.

Евросоюз намерен создать специальный механизм военных поставок Киеву на сумму €5 млрд в год до 2027 года в рамках Европейского фонда мира, сообщил Боррель. По его словам, предложение "будет детально обсуждаться в конце августа на неформальном заседании Совета ЕС в Испании".

"Такое предложение шокирует", - отреагировал на заявление Борреля глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, Будапешт не будет вести в ЕС переговоры ни по каким вопросам предоставления военной помощи Киеву до тех пор, пока банк OTP будет оставаться в украинском списке "международных спонсоров войны".