20 июля, 18:17
Военная операция на Украине

Главком ВСУ обсудил с главой Комитета начальников штабов ВС США помощь Украине

Валерий Залужный рассказал Марку Милли об оперативной обстановке на всей линии фронта

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли обсудили по телефону обстановку на передовой и продолжение военной помощи Киеву на фоне попыток наступления украинской армии.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Подробно рассказал об оперативной обстановке на всей линии фронта. <...> Отдельно обсудили вопросы поставки военной помощи Украине, в частности техники и боеприпасов", - написал Залужный в Telegram-канале.

Как сообщали ранее в Минобороны России, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли 26 тыс. военнослужащих. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.

В среду газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что фокус внимания Запада смещается с предоставления Украине новых вооружений на ремонт уже поставленных. Издание напоминает, что западные союзники Украины неоднократно выражали беспокойство в связи с тем, что ее возможность обеспечивать работу переданной техники существенно отстает от того, что диктует обстановка на поле боя. В условиях контрнаступления и при попытках вытеснить российских солдат эта проблема стала еще более острой. 

Теги:
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