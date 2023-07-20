Боррель заявил об ожидании от Турции решения вопроса с Кипром

Глава внешнеполитической службы Евросоюза отметил, что в случае выполнения этого условия Брюссель начнет переговоры о приеме Анкары в сообщество в обмен на отмену ее вето на примем Стокгольма в НАТО

БРЮССЕЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Евросоюз ожидает от Турции решения вопроса Кипра, который сейчас разделен на греческую и турецкую части, а также выполнения обязательств по правам человека. Таковы встречные условия глав МИД ЕС, при соблюдении которых Брюссель выполнит свои обязательства начать переговоры о приеме Турции в сообщество в обмен на отмену вето Анкары на прием Швеции в НАТО.

"Мы обсудили, как активизировать отношения с Турцией. Результаты войдут в доклад, который я подготовлю для лидеров ЕС, - сказал на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. - Решение кипрского вопроса в рамках соответствующих резолюций ООН станет ключевым условием для активизации диалога с Турцией. Также будет иметь решающее значение соблюдение [Турцией] фундаментальных свобод и прав человека для возобновления диалога. Мы постараемся преодолеть существующие разногласия и найти общие интересы".

В соответствии с достигнутой 10 июля в Вильнюсе сделкой между Турцией, Швецией, НАТО и ЕС глава Европейского совета Шарль Мишель пообещал Турции, что в обмен на отмену вето Анкары на прием Швеции в НАТО ЕС активизирует переговоры о приеме турецкого государства в сообщество, а также обеспечит прогресс по расширению таможенного союза со страной и предоставлению ей безвизового режима.

"Это работает в обе стороны. На столе много вопросов. Турция хочет, например, расширить соглашение о таможенном союзе или либерализации виз. Мы надеемся, что будут деэскалация напряженности в Восточном Средиземноморье и серьезные усилия для возобновления переговоров по Кипру на базе соглашений, уже одобренных ООН. Мы должны вовлечь Грецию и Кипр в переговорный процесс, ситуация в Восточном Средиземноморье должна стать ключевым элементом в возобновлении нашего конструктивного диалога с Турцией", - добавил Боррель, давая понять, что выполнение европейских обещаний Анкаре потребует очень длительного времени.

Турция пока также не внесла вопрос о ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО в свой парламент.