МИД Турции осудил осквернение Корана в Швеции

В Анкаре ожидают, что Стокгольм примет сдерживающие меры для предотвращения преступления на почве ненависти к религии ислама и миллиардам верующих

АНКАРА, 20 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Турции осудило акцию с осквернением Корана, которая прошла в четверг в Стокгольме.

"Мы самым решительным образом осуждаем гнусное нападение на нашу священную книгу - Коран, совершенное сегодня (20 июля) перед зданием посольства Ирака в Стокгольме, - отмечается в заявлении МИД республики - Мы ожидаем, что Швеция в рамках своих международных обязательств, в частности обязательств в ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совете Европы, примет сдерживающие меры для предотвращения преступления на почве ненависти к религии ислама и миллиардам верующих. Турция готова к совместной работе со странами, где происходят подобные нападения, в области борьбы с исламофобией, ксенофобией, расизмом и дискриминацией".