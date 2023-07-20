Пентагон: США не усиливают войска в Европе ввиду прибытия ЧВК "Вагнер" в Белоруссию

Заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх прокомментировала начало совместного обучения белорусских ВС с отрядами частной военной компании

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не занимаются наращиванием своих войск в Восточной Европе в связи с переброской сил российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в Белоруссию. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Нет никакого объявления о каком-либо перемещении войск или изменении диспозиции наших войск на восточном фланге [НАТО]", - заявила официальный представитель Министерства обороны США, комментируя начало совместного обучения Вооруженных сил Белоруссии с отрядами ЧВК "Вагнер".

Как объявила ранее пресс-служба Минобороны Белоруссии, силы специальных операций республики совместно с бойцами ЧВК "Вагнер" отработают несколько учебно-боевых задач на полигоне "Брестский", который расположен вблизи белорусско-польской границы. Ранее в Минобороны Белоруссии сообщали, что бойцы "Вагнера" участвуют в подготовке военнослужащих Территориальных войск Белоруссии в районе города Осиповичи Могилевской области. Минск не уточняет численный состав прибывших в Белоруссию бойцов ЧВК "Вагнер".