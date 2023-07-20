В Турции анонсировали визит Аббаса и Нетаньяху на следующей неделе

В канцелярии турецкого президента сообщили, что лидеры обменяются мнениями по актуальным региональным и глобальным проблемам

АНКАРА, 20 июля. /ТАСС/. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на следующей неделе посетят с визитом Турцию с разницей в три дня.

"В течение одной недели президент Реджеп Тайип Эрдоган примет в Турции по отдельности президента Палестины Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Лидеры, которые прибудут в нашу страну по приглашению президента Эрдогана, обменяются мнениями по актуальным региональным и глобальным проблемам", - сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента.

Аббас прибудет в Турцию 25 июля, а Нетаньяху - 28 июля.

В канцелярии добавили, что в ходе визита Аббаса "будут обсуждаться турецко-израильские отношения, последние события в израильско-палестинском конфликте". По поводу визита Нетаньяху в заявлении отмечается, что с ним Эрдоган планирует "рассмотреть двусторонние отношения между Турцией и Израилем, а также шаги, которые могут быть предприняты для укрепления сотрудничества". Это будет первая встреча между Нетаньяху и Эрдоганом.

В августе 2022 года Эрдоган и занимавший на тот момент пост премьера Израиля Яир Лапид провели телефонный разговор, по итогам которого было объявлено о достижении договоренности о восстановлении дипотношений между двумя странами в полном объеме и о возвращении послов двух государств в столицы после четырехлетнего перерыва. В октябре 2022 года министр обороны Израиля Бени Ганц совершил визит в Анкару. Это был первый за 10 лет визит главы оборонного ведомства еврейского государства в Турцию.