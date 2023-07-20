Нетаньяху рассказал о продолжении работы над консенсусом по судебной реформе

Правительственная коалиция открыта для диалога с оппозицией, заявил премьер-министр Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июля. /ТАСС/. Правительственная коалиция в Израиле продолжает работать над компромиссом по судебной реформе и по-прежнему открыта для диалога с оппозицией. Об этом заявил в четверг премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Хочу всех успокоить: Израиль останется либеральным демократическим государством и не превратится в государство галахи (иудейский религиозный свод законов - прим. ТАСС)", - заявил он, выступая с телеобращением к согражданам, которое транслировали основные каналы израильского телевидения.

По словам Нетаньяху, утверждения оппозиции о том, что судебная реформа приведет к разрушению в Израиле демократии, абсурдны. Он заверил, что предложенные его кабмином преобразования лишь укрепят демократическую систему страны. Премьер также отметил, что среди противников инициативы есть те, кто лишь добивается отстранения его правительства от власти, а судебная реформа для них является лишь поводом.

При этом Нетаньяху заверил, что его правительство по-прежнему открыто для компромисса с оппозицией. "Даже в эти минуты я хочу вам сказать, что усилия для достижения консенсуса продолжаются", - отметил он. "Я искренне надеюсь, что эти усилия увенчаются успехом, но даже если этого не случится, то двери коалиции всегда останутся открытыми [для переговоров с] оппозицией", - добавил Нетаньяху.

Нынешнее правительство во главе с Нетаньяху было сформировано в конце 2022 года, а в январе 2023 года выдвинуло проект реформы судебной системы, предусматривающий ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти права контролировать отбор судей. Этот план сразу вызвал ожесточенные протесты оппозиции, по мнению которой реформа в таком виде подорвет основы демократии. Акции протеста не прекращаются уже 28 недель.

На прошлой неделе Кнессет (парламент) принял в I чтении первый из законов, относящихся к судебной реформе. Он ограничивает возможности Верховного суда по контролю над решениями исполнительной власти. В понедельник вечером Нетаньяху в ходе телефонного разговора проинформировал президента США Джо Байдена об относящемся к судебной реформе законе, который будет принят на следующей неделе в парламенте. Кроме того, глава израильского правительства заявил главе Белого дома о намерении во время летних парламентских каникул попытаться достичь широкого общественного консенсуса в отношении остальной части процесса судебной реформы. Во вторник в разных районах Израиля возобновились массовые протесты.