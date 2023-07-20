Белый дом: попытка мятежа ЧВК "Вагнер" не сказалась на ходе боевых действий на Украине

В Вашингтоне отметили, что не знают долгосрочных последствий для России в связи с этим событием

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Попытка мятежа ЧВК "Вагнер" в России пока не оказала никакого воздействия на ход специальной военной операции (СВО) на Украине. Это признал в четверг на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Как я говорил ранее, мы считаем, что слишком рано делать вывод о том, какие в точности последствия это в действительности может иметь, особенно применительно к войне на Украине. Представляется, что это не имеет никакого воздействия на ход боевых действий, связанных с контрнаступлением [ВС Украины]. А что касается каких-то долгосрочных последствий для России, для внутренней динамики в России, мы сейчас просто не знаем", - заявил представитель Белого дома, комментируя попытку мятежа.