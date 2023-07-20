В Пентагоне заявили, что следят за взаимодействием Китая и России в военной сфере

Пресс-секретаря веомства Сабрина Сингх отметила связь безопасности в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. США считают, что безопасность в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе тесно связаны, поэтому Вашингтон с союзниками следят за совместными военными учениями России и Китая в Японском море. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге для журналистов.

"Европейская безопасность и индо-тихоокеанская безопасность - это все связано между собой. Мы поддерживаем связь с нашими союзниками и партнерами по всему миру", - сказала она. "Мы следим за учениями", - добавила Сингх, отметив, что в 2022 году Москва и Пекин также проводили их. Пресс-секретарь Пентагона указала, что "Китай продолжает сотрудничать с Россией в военной сфере", несмотря на украинский конфликт, и "отдает приоритет" военным учениям с ней.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в период с 20 по 23 июля в акватории Японского моря проводятся совместные российско-китайские военно-морские учения "Север. Взаимодействие-2023". Основной целью учений является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.