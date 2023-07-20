Зеленский предложил премьеру заменить главу Минкульта Украины

В украинских СМИ ранее сообщалось, что в Верховной раде будут требовать отставки Александра Ткаченко

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос о замене министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.

"Попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что в Верховной раде будут требовать отставки Ткаченко. По информации издания "Вести", в системе электронных публичных и государственных закупок Prozorro появился новый тендер, по которому Минкульт собирался выделить на сериал порядка $900 тыс. (33 млн грн) в текущих реалиях.

Помимо этого, 7 марта была зарегистрирована петиция об отставке Ткаченко, необходимые для рассмотрения главой государства 25 тыс. голосов она набрала к 3 июня. Автор обращения обвинил министра в том, что он "привел к стагнации в культурной сфере". Шмыгаль тогда посчитал петицию необоснованной. 23 июня в Киеве также состоялась акция протеста с требованием сменить министра культуры Украины.

Ткаченко назначен министром культуры 4 июня 2020 года, до этого он являлся депутатом Рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" и председателем комитета парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики. Ранее Ткаченко 11 лет занимал должность гендиректора группы "1+1 Media".