Глава МИД Кипра назвал незаконным посещение президентом Турции северной части острова

Константинос Комбос считает, что это "демонстрирует давнюю политику Анкары по закреплению результатов вторжения"

НИКОСИЯ, 20 июля. /ТАСС/. Глава МИД Кипра Константинос Комбос назвал незаконной провокационной акцией посещение президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом северной части острова. Его высказывания в четверг на заседании министров иностранных дел стран - членов ЕС в Брюсселе приводит правительственное Бюро печати и информации.

"Министр отметил <...>, что 20 июля - трагический день для Кипра. Комбос добавил, что сегодня президент Турции решил незаконно отправиться на оккупированные территории, что демонстрирует давнюю политику Анкары по закреплению результатов вторжения [турецких войск на остров]", - сказано в сообщении. При этом глава кипрского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что власти в Никосии "решительно осуждают эту провокационную и незаконную акцию".

На заседании глав МИД ЕС в Брюсселе в числе других вопросов обсуждались отношения между ЕС и Турцией. Комбос заметил, что их оценка "должна производиться на основе прогресса, достигнутого Анкарой". "Наш подход к Турции должен быть постепенным, пропорциональным и обратимым", - подчеркнул глава МИД Кипра. "Европейские амбиции Турции пролегают через Кипр, и от Анкары ожидаются конкретные шаги в отношении возобновления переговоров по решению кипрской проблемы", - добавил он.

Эрдоган посетил север Кипра в 49-ю годовщину вторжения на остров турецких войск. Он принял участие в нескольких мероприятиях, в том числе в церемонии открытия нового аэровокзального комплекса аэропорта Эрджан (греческое название - Тимбу) - единственных воздушных ворот для пассажирских самолетов на севере Кипра. Греки-киприоты традиционно выражают протест по поводу визитов официальных лиц Турции на остров.

Усилия нынешнего руководства Республики Кипр направлены на то, чтобы попытаться выйти из тупика и возобновить прерванные в 2017 году переговоры под эгидой ООН между греками-киприотами и турками-киприотами. Инициативы президента Никоса Христодулидиса предполагают более активную вовлеченность ЕС в решение проблемы на основе двухобщинной, двухзональной федерации при политическом равенстве в соответствии с резолюциями Совбеза ООН. Христодулидис также хочет, чтобы были назначены спецпредставитель ЕС по кипрскому урегулированию, который примет участие во всех последующих переговорах, и посланник генсека ООН.