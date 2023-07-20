В Тель-Авиве полиция применила водометы для разгона протестующих против судебной реформы

Группа демонстрантов прорвалась на проезжую часть шоссе Аялон

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июля. /ТАСС/. Противники судебной реформы в Израиле продолжили в четверг массовые акции протеста по всей стране, одна из крупных демонстраций состоялась вечером в Тель-Авиве. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Kan.

По ее информации, группа протестующих прорвалась на проезжую часть шоссе Аялон (крупная магистраль на востоке города). Для разгона признанного несанкционированным митинга полиция применила водометы, сообщает Kan.

Массовые протесты, направленные против судебной реформы, возобновились с новой силой в разных районах Израиля во вторник. Демонстранты выражают несогласие с политикой правительства страны во главе с премьером Биньямином Нетаньяху и с предложенным им планом преобразований израильской судебной системы, предусматривающим ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти права контролировать отбор судей. Этот план, выдвинутый кабмином еще в начале года, сразу вызвал ожесточенные протесты оппозиции, по мнению которой реформа в таком виде подорвет основы демократии. Демонстрации не прекращаются уже 28 недель.

На прошлой неделе Кнессет (парламент) принял в первом чтении первый из законов, относящихся к судебной реформе. Он ограничивает возможности Верховного суда по контролю над решениями исполнительной власти. В понедельник вечером Нетаньяху в ходе телефонного разговора проинформировал президента США Джо Байдена об относящемся к судебной реформе законе, который будет принят на следующей неделе в парламенте. Кроме того, глава израильского правительства заявил Байдену о намерении во время летних парламентских каникул попытаться достичь широкого общественного консенсуса в отношении остальной части процесса судебной реформы.