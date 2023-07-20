В Пентагоне сообщили, что США не имеют сил в Черном море

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что Вашингтон будет призывать Москву вернуться к зерновой сделке

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Власти США сейчас не располагают военными силами в Черном море, Вашингтон намерен призывать Россию вернуться к зерновой сделке. Такую позицию изложила в четверг на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Ей был задан вопрос, какие действия может предпринять Пентагон в свете прекращения участия Москвы в зерновой инициативе, а также заявления Киева о том, что все суда, следующие в Черном море в порты РФ, могут рассматриваться как перевозящие военные грузы. Как констатировал журналист, ранее российская сторона также сообщила, что будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения. "Что касается нас, как вы отметили, у нас нет средств в Черном море, - ответила представитель американского военного ведомства. - Но что мы можем сделать, так это продолжить призывать и ясно говорить, что мы призываем Россию вернуться к сделке и разрешить доставку зерна как можно большему числу людей".

Сингх также спросили, взаимодействуют ли США с Турцией по вопросам безопасности, касающимся оперативной обстановки в акватории Черного моря. "В данный момент не могу добавить ничего конкретного. Россия только что вышла из зерновой сделки. Мы призываем Россию вернуться к ней", - ответила представитель Пентагона. "Турция была ведущей страной, содействовавшей заключению этой сделки. Мы, конечно, консультируемся с турецкими коллегами и нашими союзниками, поддерживавшими Украину во время войны, но мне нечего сообщить на данный момент", - добавила она.

"Ничего конкретного относительно того, что предпринимают США. У нас сейчас нет активов в Черном море", - повторила Сингх.