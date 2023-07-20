Лидер "Хезболлах" призвал отозвать арабских дипломатов из Швеции после осквернения Корана

Шейх Хасан Насрулла допустил разрыв дипломатических отношений со Стокгольмом в будущем

БЕЙРУТ, 20 июля. /ТАСС/. Новая акция с осквернением Корана в Стокгольме не может остаться без ответа, арабские страны должны отозвать своих дипломатов из Швеции. Об этом заявил в четверг лидер шиитской партии "Хезболлах" в Ливане шейх Хасан Насрулла.

"Мы призываем арабские и исламские народы потребовать от своих правительств отозвать всех дипломатов из Стокгольма и выслать на родину сотрудников шведских посольств в их странах в качестве ответа на новое осквернение Корана", - сказал шиитский политик в телеобращении, которое транслировал телеканал Al Manar. По его словам, "следующим шагом должен стать разрыв дипломатических отношений со Швецией, если подобные выходки будут продолжаться".

Насрулла также расценил как оскорбление народа Ирака сожжение национального флага страны перед зданием посольства в Стокгольме. "То, что мы увидели, является провокацией против всех мусульман на планете, - отметил он. - Удивительно, что это было сделано с разрешения шведского правительства".

Шведские власти ранее дали разрешение на проведение 20 июля в Стокгольме акции, организаторы которой намеревались сжечь копию Корана и флаг Ирака. Как сообщал с места событий корреспондент ТАСС, на этой акции человек, который также организовал в конце июня манифестацию с сожжением Корана у мечети шведской столицы, пинал священную книгу ногами, но не сжег ее.