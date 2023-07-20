Великобритания передала Украине в 15 раз больше снарядов, чем планировала в 2022 году

По словам главы Минобороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса, Лондон поставил Киеву более 200 тыс. боеприпасов

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Великобритания поставила на Украину в 15 раз больше артиллерийских снарядов, чем планировала изначально. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Он приводит слова главы Минобороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса, который отметил, что в 2022 году Лондон хотел передать Украине всего 16 тыс. артиллерийских снарядов. Однако к настоящему времени, по словам министра, Киеву было поставлено свыше 200 тыс. снарядов. Точную цифру Уоллес не назвал. При этом он добавил, что Великобритания также отправила на Украину "значительное число военной техники", отмечает телеканал.

Ранее британское Минобороны сообщило, что направит дополнительно £2,5 млрд ($3,2 млрд) на восстановление запасов вооружений и боеприпасов на складах королевства.

Объем британской военной помощи Украине в 2022 году составил около £2,3 млрд ($3 млрд). В 2023 году Лондон взял на себя обязательство выделить как минимум такую же сумму на поддержку Киева. Британские власти, в частности, поставили на Украину дальнобойные ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, противотанковые ракетные комплексы NLAW и реактивные системы залпового огня M270.