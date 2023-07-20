В Белом доме прокомментировали поездку Киссинджера в Пекин

Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ США Джон Кирби, в администрации президента надеются, что бывший госсекретарь проинформирует об итогах своего визита в Китай

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Белый дом рассчитывает, что бывший госсекретарь США (1973-1977) Генри Киссинджер проинформирует его об итогах своей поездки в Китай. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов.

"Мы не знали о том, что он едет, и сами ждем возможности узнать от Киссинджера по возвращении, что он узнал, что услышал. <...> Хотя мы признательны, что у него была возможность поехать и провести эти переговоры, все же печально, что частный гражданин может направиться туда, встретиться с министром обороны и вести беседы, а США не могут. И это проблема, которую мы хотим решить", - сказал Кирби.

Представитель СНБ отметил, что в условиях большой напряженности в отношениях также вырастает опасность просчетов. "Поэтому мы, безусловно - не отчаянно, а именно безусловно, - хотим наладить военные линии связи", - подчеркнул он.

В начале 1970-х годов Киссинджер активно способствовал нормализации отношений США и Китая. В частности, благодаря его усилиям в 1972 году состоялся первый визит американского президента Ричарда Никсона в КНР.