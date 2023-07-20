20 июля, 20:42
Военная операция на Украине

Украина готовит вторую встречу советников по урегулированию конфликта

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что встреча состоится "очень скоро", но не назвал конкретную дату

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Украина ведет подготовку новой встречи советников по вопросам национальной безопасности и политических директоров с участием представителей стран Группы семи и Глобального Юга. Об этом заявил в четверг глава офиса президента Украины Андрей Ермак, выступая по видеосвязи на Аспенском форуме по безопасности.

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"Сейчас я очень тесно вовлечен в подготовку второй встречи на уровне советников, которая состоится очень скоро. На ней мы продолжим консультации по подготовке мирного саммита", - сказал он.

Первая встреча советников по вопросам национальной безопасности и политических директоров Украины, стран Группы семи и Глобального Юга, во время которой обсуждался так называемый мирный план украинского президента Владимира Зеленского, состоялась 24 июня в Копенгагене. 

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