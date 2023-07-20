Иракский Курдистан приостановил работу своего представительства в Швеции

Такое решение региональное правительство приняло в знак протеста против осквернения Корана

КАИР, 20 июля. /ТАСС/. Региональное правительство Иракского Курдистана объявило в четверг о приостановке работы своего представительства в Швеции в знак протеста против акта сожжения Корана.

"Мы приняли решение приостановить работу представительства Курдистана в Швеции в связи с осквернением Корана", - приводит информационный портал Shafaq News заявление правительства автономного региона.

Ранее в четверг правительство Ирака решило выслать посла Швеции в Багдаде и отозвать временного поверенного в делах республики в Стокгольме. В распоряжении, направленном иракским премьер-министром Мухаммедом ас-Судани в МИД страны, отмечается, что такая мера принята "в ответ на неоднократные разрешения шведского правительства сжигать священный Коран, высказывать оскорбления в адрес исламских святынь и сжигать государственный флаг Ирака".

Шведские власти ранее дали разрешение на проведение 20 июля в Стокгольме акции, в ходе которой ее организаторы намеревались сжечь копию Корана и государственный флаг Ирака. Как сообщал корреспондент ТАСС, на этой акции человек, который организовал в конце июня манифестацию с сожжением Корана у мечети в шведской столице, пинал священную книгу ногами, но не сжег ее.

В четверг сотни протестующих ворвались в посольство Швеции в Багдаде и устроили там поджог. Подавляющее большинство участников акции были сторонниками движения шиитского имама Муктады ас-Садра. Силы безопасности Багдада применили водометы для разгона демонстрантов. МИД Ирака осудил действия протестующих. По последним данным, иракские правоохранительные органы арестовали 20 человек, подозреваемых в поджоге здания шведского посольства.