Акционеры бывшего "Альфа-банка Украина" оспорят решение Нацбанка страны о выводе с рынка

Однако глава Национального банка Украины Андрей Пышный отметил, что вариант возвращения банка прежним владельцам исключен

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Акционеры Сенс-банка (Sense Bank, бывший "Альфа-банк Украина") будут оспаривать принятое в четверг Национальным банком Украины (НБУ) решение о его выводе с рынка и установлении временной администрации. Об этом на брифинге заявил глава НБУ Андрей Пышный.

"Да, мы уже получили соответствующие уведомления про намерение акционеров оспаривать эту процедуру. Национальный банк готов к любому развитию событий, и решение, которое принималось сегодня, обосновано, утверждено в четком соответствии с установленным порядком и при наличии всех определенных законодательством оснований", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

По словам Пышного, фактически НБУ готовит банк к национализации. "В народе это называют национализацией, а законодательство определяет это как выведение с рынка при участии государства", - пояснил глава Нацбанка. При этом Пышный подчеркнул, что в настоящее время возвращение Сенс-банка прежним владельцам исключено.

В четверг НБУ объявил о решении вывести с рынка Сенс-банк и установить в кредитной организации с 21 июля временную администрацию. В то же время Нацбанк обратился к правительству с предложением об участии государства в этой процедуре. По данным НБУ, во время работы временной администрации сервисы для физических лиц продолжат работать в обычном режиме без дополнительных ограничений со стороны Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Также без ограничений будут принимать платежи юридических лиц.

Сенс-банк и вопрос национализации

Весной 2022 года на фоне проводимой Россией специальной военной операции акционеров "Альфа-банка Украина" - граждан РФ - отстранили от управления структурой и лишили в ней права голоса. С тех пор было принято два закона, направленных на национализацию банка. В октябре 2022 года Рада приняла закон, который упрощал процедуру национализации системно важных банков в период военного положения. В этом законе основанием для национализации были названы проблемы банка с ликвидностью.

Однако у финансового учреждения, переименованного 1 декабря 2022 года в Сенс-банк, ситуация с ликвидностью в ноябре - декабре 2022 года улучшилась, поэтому украинские власти не смогли применить принятый ранее закон. В связи с этим возникла необходимость разработки нового закона, чтобы национализировать последний оставшийся на Украине крупный банк, имеющий акционеров российского происхождения. 16 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон, позволяющий национализировать Сенс-банк. Документ обязывает НБУ признать банк неплатежеспособным, если против его собственников введены украинские и международные санкции.