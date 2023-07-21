Лидер афганского сопротивления назвал ошибочной стратегию США в Афганистане

Ахмад Масуд также добавил, что при правильном подходе Кабул мог стать стратегическим партнером Вашингтона

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Американская стратегия в отношении Афганистана была изначально ошибочной, потому что совершенно не учитывала национальных особенностей, что и привело в итоге к захвату власти в стране движением "Талибан" (запрещено в РФ). Такое мнение выразил в четверг лидер "Фронта национального сопротивления" (ФНС) Афганистана Ахмад Масуд, выступая по видеосвязи на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

"Полагаю, что с самого начала была ошибка в стратегии или сама стратегия была ошибочной", - сказал он. Как отметил Масуд, стратегия США "заключалась в формировании правительства и создании армии, которая была копией американской армии, несмотря на нехватку ресурсов и полное отсутствие поддержки с воздуха". "Это и многие подобные подходы игнорировали географические особенности Афганистана, его социальную структуру и историю", - заявил лидер ФНС.

Масуд добавил, что при правильном подходе Афганистан "мог бы стать стратегическим партнером" Вашингтона. Помимо этого, лидер ФНС отметил, что в какой-то момент внимание США переключилось на Ирак и интерес американской администрации к Афганистану снизился. "Все это привело к той катастрофе, что мы видим сегодня", - резюмировал он.

Президент США Джо Байден объявил 14 апреля 2021 года, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. США начали ее в октябре 2001 года. На пике операции в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Окончательный вывод американских войск начался в мае 2021 года. Основные боевые части США и НАТО были выведены оттуда в 2014 году.

После объявления США о намерении вывести свои силы движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном. 15 августа 2021 года президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября 2021 года полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие в этой стране.