Замгенсека НАТО заявил, что альянс сообщил Зеленскому о нежелании вступать в конфликт с РФ

Мирча Джоанэ отметил, что это одна из причин, по которым Украину не пригласили вступить в организацию

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля объяснила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что приглашение Киеву вступить в альянс привело бы к конфликту с Россией, "что не входит в планы" организации. Об этом заявил в четверг заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

"Я сказал, что мы не можем сегодня пригласить Украину, потому что это означало бы, что НАТО войдет в конфликт с Россией, что не входит в наши планы", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что саммит в Вильнюсе приблизил Украину к НАТО.

Саммит НАТО прошел в Вильнюсе 11-12 июля. На встрече генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны - участницы блока сделали "три шага навстречу Украине": было решено не требовать выполнения Плана действий для членства в НАТО, была утверждена многолетняя программа военной помощи Киеву и было одобрено создание Совета Украина - НАТО. В итоговом заявлении, оглашенном Столтенбергом, говорилось, что приглашение в НАТО будет направлено Украине после достижения согласия между союзниками, "когда все условия будут выполнены". Выполнение Киевом условий вступления в организацию будут оценивать ее члены.

11 июля Зеленский в своем Telegram-канале назвал "беспрецедентным и абсурдным" отсутствие временных рамок для приглашения и членства страны в НАТО.