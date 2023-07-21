Президент Египта примет участие в саммите Россия - Африка

Мероприятие пройдет 27-28 июля

КАИР, 21 июля. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси примет участие в саммите Россия - Африка, который пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

"Президент будет участвовать в саммите", - сказал собеседник агентства.

В июне посол РФ в Египте Георгий Борисенко сообщил, что Россия рассчитывает на участие египетского лидера в мероприятии.

Это будет уже второй саммит Россия - Африка. Первый раз мероприятие состоялось 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".